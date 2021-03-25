В Тюмени силовики остановили концерт певицы Доры. Фото очевидца.

В Тюмени накануне, 24 марта, силовики за полчаса до конца «сорвали» концерт певицы, выступающей под псевдонимом Дора. Стражи порядка нагрянули в Дом печати, где проходило массовое мероприятие. К зданию также подъехали скорая помощь, МЧС машина группы разминирования. На улицу вывели порядка четырехсот человек.

– Привела ребенка на концерт, озаботилась випкой, а концерт сорван. А дальше-то что? Почему такие моменты, как проверка здания на безопасность, не осуществляется до концерта? А сейчас впечатлений - полный спектр. И не только положительных. Кто за это отвечать будет? – спрашивает недовольная поклонница звезды.

В управлении МВД по городу Тюмени сообщили, что в дежурную часть поступил звонок о том, что в концертном зале Дома Печати находится взрывоопасный предмет. Однако после обследования помещения этот факт не подтвердился. В настоящее время по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает «МегаТюмень».