В Ишиме мусоросортировочный завод вышел на проектную мощь. Фото: ТЭО

Ишимский мусоросортировочный завод вышел на проектную мощь после завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации в середине марта 2021 года. Как сообщили в «Тюменском экологическом объединении», здесь обрабатывают коммунальные отходы из Ишима, Ишимского, Армизонского, Аромашевского, Абатского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Казанского, Сорокинского и Сладковского районов.

Бесперебойную работу мусоросортировочного завода обеспечивают две смены персонала. Всего на предприятии создано 126 новых рабочих мест. За один год в Ишиме будут обрабатывать до 25 тысяч тонн мусора. Полезные компоненты, которые появляются во время сортировки, реализуются на электронных площадках и отправляются на предприятия для вторичной переработки.

По словам первого заместителя руководителя ООО «ТЭО» Светланы Петренко, твердые коммунальные отходы, которые собирают транспортировщики из контейнеров в Тюменской области, отправляют для обработки в Тюмень, Тобольск и Ишим.

- Эти три объекта полностью закрывают потребность региона в первичном разделении мусора: вместе они позволят обрабатывать более 400 тысяч тонн отходов в год, - подчеркнула Светлана Петренко.