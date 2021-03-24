Две медсестры из Тюменской области получили нагрудные знаки от «Красного креста» Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Две медицинские сестры ишимской Областной больницы №4, работавшие с пациентами с коронавирусом, получили награды Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, нагрудные знаки Даши Севастопольской вручили медицинской сестре хирургического отделения Абатской больницы (филиал №1 Областной больницы №4) Ольге Прусовой и медсестре-анестезистке отделения анестезиологии-реанимации Областной больницы №4 Галине Свинтицкой.

Награду учредила общественная организация «Российский Красный Крест» в 2011 году в честь героини обороны Севастополя в Крымскую войну. Знак вручается за оказание помощи людям при эпидемиях, самоотверженность, милосердие и особую заботу о пациентах. Причем в Тюменской области вручение нагрудных знаков прошло впервые.

По словам Галины Петровны, это первая медаль в копилке наград за всю 30-летнюю карьеру. Она признается, что известие о ней было «неожиданным и приятным».

- Больные разные, приходится вести беседы с каждым, кого-то – даже уговаривать, просить не отказываться от лечения. Это нелегко не только морально, но и физически. Именно в последний год для себя поняла, что работаю по призванию, по зову сердца. Радуюсь каждому выздоровлению, - признается Галина Петровна.

Её коллега, Ольга Александровна Прусова, тоже удивилась награждению. На время борьбы с коронавирусом палатная медсестра хирургического отделения переехала в Ишим. В моногоспиле она проработала полгода, и очень благодарна старшим коллегам, выдвинувшим её кандидатуру на награждение общественной наградой.

- Для меня это очень важно, постараюсь и дальше достойно работать на благо здоровья и жизни наших пациентов, - добавила Ольга Прусова.