Шесть белоснежных мусоровозов поддерживают чистоту улиц в поселках и деревнях. Фото: ТЭО

Шесть белоснежных мусоровозов уже курсируют в муниципалитетах и поддерживают чистоту на улицах поселков и деревень. Как сообщили в «Тюменском экологическом объединении», новая спецтехника лишь усилит работу по вывозу мусора в Тюменской области.

По словам первого заместителя руководителя ООО «ТЭО» Светланы Петренко, каждая новая единица коммунальной техники в регионе – это возможность сделать услугу по вывозу мусора ещё удобнее, усовершенствовать существующую логистику, усилить маршруты, где это необходимо, а иногда даже перейти к обновлению контейнерного парка на обслуживаемой территории.

- Даже не говоря о неоспоримых технологических преимуществах новых автомобилей, современная спецтехника отлично дополняет эстетику городских улиц и удачно вписывается в пейзажи малых поселений. А главное – это серьёзное усиление имеющегося у наших транспортировщиков автопарка и дополнительная гарантия, что в нашем регионе мусоровозы ко всем приезжают по графику, - рассказала Светлана Петренко.

Новые автомобили выглядят презентабельно и нравятся тюменцев. Кроме того, они могут работать с евроконтейнерами и бункерами. За один рейс каждый автомобиль способен вывезти с контейнерной площадки 10 тонн коммунальных отходов. А ещё машиной удобно управлять, в современной кабине комфортно экипажу, что немаловажно. Ведь персонал проводит в ней всю трудовую смену.