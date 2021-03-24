В Тюменской области волонтеры активно помогают в быту одиноким старикам Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Для пенсионеров и инвалидов Тюменской области реализуется проект «Добро рядом 2.0». Как сообщили в региональном департаменте социального развития, у штаба высокая миссия – собрать соседей-горожан и направить все силы на преодоление разных кризисных ситуаций пенсионеров-одиночек. Неравнодушные люди объединяются и помогают им в быту, покупают продукты, одежду и обувь, бытовую технику, организуют досуг.

Благотворительный фонд «Старшее поколение» зарегистрировал более 700 заявок от тюменцев, которым уже оказали помощь волонтеры. До конца месяца проведут около 30 социально-бытовых рейдов, в т.ч. субботников. По словам одного из волонтеров проекта, Виктора, суть дружной работы одна – внимание и забота о бабушках и дедушках.

- Помыть пол, сходить в магазин и аптеку, а иногда почистить снег — такие простые, но в то же время значимые дела, - говорит Виктор.

Координаторы поясняют, что присоединиться к проекту могут все желающие. Сделать поддержку тюменцев серебряного возраста эффективной, выработать алгоритм и систему помощи в диапазоне каждого микрорайона и дома – основная цель волонтеров.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», «Добро рядом 2.0» реализуется с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов, и соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.