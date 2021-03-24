Тобольские травматологи осваивают новые методы лечения менисков коленного сустава Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 30 специалистов из Тюмени и Тобольска и около 100 медицинских работников из российских регионов и из-за рубежа (в формате онлайн) приняли участие в мастер-классе «Современные подходы в лечении повреждений менисков коленного сустава», который прошел в Областной больнице №3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, семичасовая онлайн-трансляция собрала более 1 тысячи просмотров.

Челябинский врач травматолог-артроскопист Кирилл Загидуллин поделился с коллегами опытом консервативного лечения разрыва мениска. Он показал, как проводить инъекционную терапию пациенту с незначительным повреждением мениска, а его коллега из Ханты-Мансийска Игорь Толстиков выполнил операции с другими разновидностями травмами мениска.

По словам заведующего травматологическим отделением Областной больницы №3 Алексея Гриня, врачи постоянно учатся и используют наиболее продвинутые методики лечения пациентов.

- Раньше при разрыве мениска мы выполняли его частичное удаление. И это была стандартная операция, признанная во всем мире, но сейчас приоритет отдается органосохраняюшим методам лечения. Теперь в зависимости от степени травмы мы можем провести консервативное лечение с помощью инъекций современных препаратов или при помощи клеточных технологий, дающих отличный результат. С приобретением дополнительного оборудования и расходных материалов мы сможем проводить восстановительные операции при травмах мениска, - говорит Алексей Гринь.

Отметим, что трансляцию из операционной в режиме онлайн удалось провести благодаря цифровым технологиям. В самое же операции использовались высокотехнологичные импланты-фиксаторы, сверхпрочные нити и плазменный коагулятор, которые предоставила в рамках мастер-класса компания-изготовитель.