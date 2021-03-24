Конек-Горбунок, Жар-Птица и Чудо-Юдо-Рыба-Кит появились на стенах ялуторовской больницы Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Чудо-Юдо-Рыба-Кит, Жар-птица и Иван верхом на Коньке-Горбунке украсили стены детской поликлиники ялуторовской Областной больницы №23. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, отныне эти персонажи будут радовать глаз юных пациентов и привлекать внимание взрослых.

Дизайн-проект разработала преподаватель детской школы искусств имени С.И. Мамонтова Елена Оселкова. Вместе с мужем Вадимом, тоже педагогом школы искусств, она сделала трафареты, которые позволили перенести замысел на стены поликлиники. Покраской занимались волонтеры «Добрыни», следуя рекомендациям художников по подбору цветов и оттенков.

По словам координатора проекта, депутата городской Думы Ялуторовска Ксении Ведьмедевой, волонтеры наносили рисунки аж 10 часов, но результат того стоил.

- Теперь в поликлинике стало не только красивее, но и веселее. Родители могут занять ребятишек играми. Например, вместе сосчитать, сколько на рисунке кругов или треугольников. Или найти, где спрятан квадрат, - отметила она.

Как рассказала главная медицинская сестра медучреждения Татьяна Матушкина, ребятишки охотно играют в эти игры. Это и повод не скучать, и подготовка к школе, что очень нравится родителям.