В Исетском районе может появиться «золотое исетское кольцо» Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

В Исетском районе в марте 2021 года состоялась очередная стратегическая сессия проекта «Капитаны бизнеса», предваряющего большой Форум сельских предпринимателей «НеГород», который пройдёт в Тюмени 26 марта. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в четырех рабочих группах инвестиционные возможности района обсудили местные предприниматели, муниципальные служащие и старшеклассники исетских школ.

По словам участников, одной из главных точек развития может стать экотуризм. Так, на сессии появился туристический бренд «Золотое исетское кольцо», куда вошло одно из красивейших мест юга региона – Марьино ущелье. Также сюда может войти Райфайловский монстырь с целебной купелью «Райфайловский ключик», деревня Кирсанова, где сохраняются традиции сибирского старообрядчества и где похоронен известный писатель Мирон Галанин.

Сюда же может войти красивое озеро Теренкуль, где водятся окуни, чебаки, лещи, щуки и караси, и страусиная ферма.

Кроме того, участники выступили с предложением открыть термальный курорт в Исетском районе, вспомнив новый туристический тренд – горячие источники Тюменской области.