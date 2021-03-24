Пятеро юных спортсменок представят Тюменскую область на первенстве России по вольной борьбе

Воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва из Голышмановского района примут участие в первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, состязания пройдут завтра, 25 марта, в Калуге.

Девушки пробились на всероссийские соревнования после того, как успешно выступили в Надыме, на первенстве Уральского федерального округа по вольной борьбе. В весовой категории до 62 кг лучшей стала Ксения Петрова, в категории 54 кг - Дарья Попова, в категории до 50 кг – Гаяне Топоркова, а в категории до 42 кг –Элиана Скрипниковой (до 42 кг). Кроме того, в Калугу отправилась Лидия Зарубина, получившая серебро в категории до 39 кг.

По словам директора Голышмановской спортивной школы олимпийского резерва Олега Ермакова, сейчас за девчонок все держат кулачки.

- Дарья Попова учится в 8 классе, а уже неоднократно становилась победителем Уральского федерального округа. Ее физическая и техническая подготовка находятся на высоком уровне - в Надыме Даша одержала победу с невероятной уверенностью, не оставив шансов соперницам, - рассказа Олег Ермаков.

Сейчас девочки тренируются у двух спортсменок – у мастера спорта международного класса Натальи Гущиной и мастера спорта Ирины Дубасовой. Итоги первенства России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет подведут 28 марта.