Ситуация на рынке труда в Исетском районе находится на контроле у регионального правительства Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Конкурентоспособность тюменских товаропроизводителей во многом зависит от производительности труда. А участие тюменских предприятий в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволит им состязаться на равных с сильными конкурентами. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, подводя итоги рабочей поездки в Исетский район.

Там замгубернатора встретился с гендиректором предприятия ООО «ММК «Исеть-Молоко» Владимиром Цыганковым. В 2020 году компания стала участником нацпроекта: при поддержке службы занятости работники предприятия прошли профессиональное обучение по нескольким направлениям. Среди них: экономика предприятий и организаций, стратегическое и операционное управление персоналом, технология производства продуктов питания, технология проведения лабораторного анализа.

В качестве «пилота» по повышению производительности труда в компании выбрали технологический поток производства сыра сулугуни. Во время реализации проекта удалось повысить выработку одного сотрудника на 33%, сократить время протекания процесса производства партии сыра на 59% и снизить объем незавершенного производства на 33%. Семь сотрудников предприятия обучили инструментам бережливого производства.

- Вопросы обеспечения занятости жителей в муниципальных образованиях Тюменской области находятся на особом контроле регионального Правительства, - заключил Владимир Сысоев.