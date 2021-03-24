Юные тюменские флейтистки представляют Тюменскую область на международном конкурсе Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Две тюменки – Ксения Карасева (школа №73 «Лира») и Милена Яковлева (колледж искусств ТГАКИСТ) представляют Тюменскую область на международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, юные виртуозы игры на флейте сразятся с другими одаренными детьми из регионов России, Латвии, Австрии, Белоруссии и Казахстана.

Международный конкурс-фестиваль проходит в 2021 году в десятый раз, с 22 по 27 марта на базе московской детской школы искусств «Кусково». Его главная цель – способствовать развитию творчества юных исполнителей, совершенствовать их профессиональное мастерство, пропагандировать и широко популяризировать музыку для духовых и ударных инструментов. Кроме того, конкурсантов обучают навыкам игры на духовом оркестре и повысить их уровень исполнительства.

Отличие этого конкурса от других состоит в наличии сводного духового оркестра. Молодые музыканты не только становятся участниками конкурса, но и входят в состав духового оркестра, невзирая на уровень подготовки. На заключительном концерте, кроме лауреатов, духовой оркестр обязательно исполняет несколько номеров. Тем самым участники разных возрастов сливаются в единую гармоничную команду профессионалов и ближе понимают задачи развития духового искусства в России.

Десятый конкурс-фестиваль в 2021 году осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.