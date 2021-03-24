В Ярковском районе планируют развивать туризм с помощью сельской конной базы Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Целый план по развитию туризма в Ярковском районе разработали представители местной администрации и предприниматели с участием советника губернатора Ольги Езикеевой в рамках стратегической сессии «Капитаны бизнеса». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, одной из точек турмаршрута станет конная база в селе Чечкино.

Владельцы конной базы Алексей и Денис Дементиевы, начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации Ярковского муниципального района Гульфия Калашникова, тренер по верховой езде Екатерина Плотникова принимают участие во всероссийском конкурсе «Пространство развития» Российского союза молодежи с флагманским проектом по созданию коннотуристической базы.

Команда уже презентовала проект на конкурсе и даже прошла в финал. Для этого она полностью описала проект, выделила цели, задачи и социально-экономическую значимость. На днях в Новосибирске пройдет предфинальная часть конкурса, куда поедет вся ярковская команда.

– Одним из направлений нашего проекта является обучение верховой езде. Также мы организуем конные прогулки, конные бега, скачки и проводим праздники с использованием конной тематики. Со временем планируем развивать такие направления, как иппотерапия и конноспортивный туризм, – отметила Гульфия Калашникова.