Экспертный совет рассмотрел новые тюменские инвестпроекты на сумму 557 млн рублей Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Четыре инвестиционных проекта рассмотрели члены экспертного совета фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» на очередном заседании, которое прошло в онлайн-формате 23 марта 2021 года. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, общий объем инвестиций по проектам – 557 миллионов рублей.

Свои проекты презентовали тюменские и тобольские предприниматели, а также предприниматели из Тюменского района. Они планируют создать медицинский центр в Тобольске, обновить базу отдыха в Тюменском районе, построить спорткомплекс для круглогодичных занятий детей зимними видами спорта, построить сеть придорожных мотелей, купить технику и оборудование для расширения бизнеса и построить в Тюмени автосервис.

Также на заседании инвестпроект по строительству тепличного комплекса в Тюменской области признали реализованным. При успешной реализации всех намеченных инвестпроектов в регионе планируется создать около 190 рабочих мест.

Отметим, что в заседании экспертного совета поучаствовали представители фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», представители отраслевых исполнительных органов государственной власти, а также муниципальных органов государственной власти, на территории которых планируется реализация проектов.