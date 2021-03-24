Тюменские предприниматели обращаются за господдержкой в Фонд микрофинансирования Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Владелица одного из тюменских салонов красоты Галина Маринова приняла предложение стать представителем известного люксового бренда косметики. Однако для этого было нужно купить полный ассортимент продуктов для выполнения профессиональных процедур, включая дорогостоящий аппарат. За поддержкой Галина обратилась в Фонд микрофинансирования Тюменской области, с которым уже сотрудничала.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, там она получила микрозайм в размере 2,3 млн рублей. Благодаря финансовой поддержке Центр красоты стал оказывать эксклюзивные услуги омоложения кожи на революционном аппарате Hydraderm Guinot. Кроме этого, центр оказывает услуги эстетической и врачебной косметологии.

Напомним, программы государственной финансовой поддержки предпринимателей в виде микрозаймов по льготным процентным ставкам действуют в Тюменской области с 2010 года и предназначены практически для всех видов деятельности. С 2019 года предпринимателям и самозанятым гражданам расширен доступ к льготному финансированию в рамках мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициалы».

Ранее владелица салона красоты обращалась за государственной финансовой поддержкой для развития своего бизнеса и получила микрозайм на приобретение расходных материалов в размере 1,8 млн рублей.