«Точке кипения – Тюмень» исполнилось два года Фото: Пресс-служба департамента информатизации Тюменской области

Форум, посвященный двухлетию пространства коллективной работы «Точка кипения – Тюмень», состоялся в Тюмени 24 марта. Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, в этот день состоялось официальное открытие с участием приглашенных гостей из числа представителей государства, бизнеса и научного сообщества. Ведь «Точка кипения – Тюмень» вносит в свой вклад в технологическое развитие региона и реализацию национальной программы «Цифровая экономика».

Как отметил в своем видеопоздравлении заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, на площадке открытого диалога началась реализация нескольких перспективных и интересных региональных проектов в сфере предпринимательства, образования, социально-экономической жизни.

– Школа цифровой трансформации, мозговые штурмы по развитию креативных индустрий, школа социального предпринимательства, разработка стратегии развития городской среды и инфраструктуры, стратегические сессии по реализации программы инвестиционного развития региона, – перечислил Владимир Сысоев.

По мнению исполнительного директора «Платформы национальной технологической инициативы» Андрея Силинга, тюменская «Точка» важна для всей сети. Всего за два года пространство стало одним из ключевых.

– Ваши запускаемые по всей сети инициативы громки и значимы. Чего только стоит один ИТ-диктант, который объединил более 50 тысяч участников. Хочу пожелать тюменской «Точке кипения» в совместной работе со всей сетью подняться на эту планку развития будущего и продолжать реализовывать новые планы и проекты, – пожелал тюменцам Андрей Силинг.