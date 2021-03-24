Тюменские выпускники расскажут одиннадцатиклассникам, как заработать 100 баллов на ЕГЭ Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

В Тюменской области в онлайн-режиме 2 апреля пройдет всероссийская акция «100 баллов для победы», инициированная Рособрнадзором. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, она состоится в седьмой раз и будет посвящена Году науки и технологий в России. По традиции выпускники прошлых лет, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, поделятся с одиннадцатиклассниками секретами успешной подготовки к экзаменам.

Открытие акции пройдет в режиме телемоста. На связи с главной студией, которой станет актовый сал Тюменского областного государственного института развития регионального образования (Малыгина, 73), будут все 26 муниципалитетов региона. Секреты расскажут молодые ученые-стобалльники, решившие связать жизнь с наукой и передовыми технологиями.

По словам начальника Центра оценки качества образования Тюменской области Александра Пахомова, из года в год видна позитивная динамика. В 2020 году в регионе было рекордное число стобалльников и высокобалльников на ЕГЭ.

– В прошлом году в Тюменской области был отмечен первый 300-балльник и трое 200-балльников, 130 выпускников написали экзамены на 98-99 баллов, почти 3,5 тысячи ребят набрали от 81 до 100 баллов. Уверены, что и 2021 год порадует нас своими рекордами, пусть в любой даже самой трудной ситуации, вашим девизом будет лозунг: «Победа будет за нами!», – заключил Александр Пахомов.