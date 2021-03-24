В Тюменской области стартовал традиционный месячник по борьбе с туберкулезом Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Традиционный месячник по борьбе с туберкулезом «Здоровые легкие» стартовал в Тюменской области сегодня, 24 марта. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, он продлится до 23 апреля. Жители региона смогут бесплатно пройти флюорографию и получить информацию о способах профилактики, диагностики и лечения туберкулеза.

Вот уже несколько лет в Тюменской области прослеживается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом среди детей и взрослых. За десять лет число впервые выявленных больных и количество пациентов, состоящих на учете, снизилось вдвое. Например, в 2020 году доля впервые выявленных случаев туберкулеза составила 41,4 на 100 тысяч населения, то есть 632 новых случая – почти на 22% меньше, чем в 2019 году (809 случаев). Заболеваемость детей от 0 до 17 лет по сравнению с 2019 годом снизилась на 20% — это 24 ребенка в Тюмени и юге области, 11 из них — подростки в возрасте 15-17 лет. Смертность от туберкулеза уменьшилась на 19,5%.

По словам главного врача областного противотуберкулезного диспансера, главного фтизиатра Тюменской области Натальи Пироговой, снижение уровня смертности от туберкулеза – результат хорошей организации работы фтизиатрической службы по лечению пациентов. Помогло и применение новых современных методов и технологий для обследования пациентов.

- Нужно отметить, что снижение социальных контактов из-за пандемии, ношение масок положительно сказалось на нераспространении туберкулёза, который также передаётся воздушно-капельным путем, - говорит Наталья Пирогова,

На протяжении всего месячника борьбы с туберкулёзом для населения работает горячая линия по номеру телефона (3452) 42-24-98. Специалисты консультируют в рабочие дни с 9 утра до 17 часов.