Тюменские родители побудут в шкуре детей и напишут ЕГЭ Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Региональная акция «Мама, папа, я – интеллектуальная семья!» во всех муниципальных образованиях Тюменской области пройдет с 22 марта по 2 апреля 2021 года. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, акция завершится на региональной площадке в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования.

Родители с детьми сядут за парты 2 апреля и попробуют вместе написать всероссийскую проверочную работу, Основной государственный экзамен и Единый государственный экзамен. Кроме того, Тюменская область по традиции присоединилась к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», который организовал Рособрнадзор.

Тюменские папы и мамы пройдут тем же маршрутом, который предстоит пройти их детям в конце учебы. Они увидят, как:

– проходит регистрация на экзамены и контрольные работы, организуется рассадка участников в аудиториях;

– выглядят рабочие места участников оценочных процедур;

– организован контроль за объективностью проведения работ;

– какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах;

– происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

Поучаствовать в написании ЕГЭ, ОГЭ, ВПР можно всем желающим. Для этого необходимо заполнить специальную форму (ниже) до 15.00 1 апреля и направить заявку по электронной почте. В форме следует обязательно указать: фамилию, имя, отчество и формат участия в оценочной процедуре: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР (указать).