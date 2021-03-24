Вблизи Тюмени обнаружили незаконную свалку снега

Фото: Центр управления регионом Тюменской области

Несанкционированную свалку снега вблизи индустриального парка «Боровский» обнаружили местные жители. Они пожаловались на недобросовестную работу возчика снега в соцсетях. Сигнал о происшествии зафиксировали сотрудники Центра управления регионом Тюменской области и передали администрации поселка Боровский.

– Поля за технопарком превратили в полигон для вывоза снега. И, как обычно, никто ничего не видит. Сегодня удалось зафиксироватьть, как КамАЗ привез кучу снега и уехал в сторону города, – написал в городском паблике очевидец.

Как поясняет ЦУР Тюменской области, у администрации поселка не было возможности в выходные привлечь подрядную организацию, чтобы навести порядок вблизи Боровского. Свалку убирали 22 марта, в понедельник. А на недобросовестного возчика снега пожаловались в правоохранительные органы для дальнейшего составлении протокола об административном правонарушении.

– Если вы вновь станете свидетелем подобного случая, то сфотографируйте госномер спецтехники, которая вываливает снег в неположенном месте, и сообщите в администрацию Боровского муниципального образования, – порекомендовали тюменцам.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в Тюмени «за руку» поймали безответственных возчиков снега, которые вываливали его в лесах и полях: нарушителей зафиксировали фотоловушки.

Кроме того, Центр управления регионом Тюменской области дополняет, что регулярно фиксирует в соцсетях обращения о мусоре, причем разного содержания. В своей группе «ВКонтакте» специалисты подготовили визуальную информацию о том, где найти решение мусорной проблемы.

– Мы собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы, чтобы помочь жителям улучшить экологию рядом с домом, – поясняет тюменский ЦУР.

Как оказалось, в большинстве случаев проблему можно решить, подав заявку на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

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