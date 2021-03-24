Дом под защитой: тюменцы страхуют свое жилье чаще других жителей Урала. Фото - Сбер.

В среднем по стране свои дома и квартиры защищают 10% россиян, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». На Урале самыми активными страхователями стали жители Тюменской области.

Исследование, проведённое в 75 городах с населением более 250 тысяч человек, показало, что сейчас свои дома и квартиры страхует в среднем каждый десятый россиянин (по договорам добровольного и ипотечного страхования, муниципальным программам).

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

– Согласно нашему опросу, самый большой интерес к защите имущества на Урале проявляют жители Тюменской области – 11 процентов горожан утверждают, что их жильё сейчас застраховано. Активность жителей Екатеринбурга чуть меньше общероссийской: жилье страхуют 9 процентов горожан. В остальных уральских городах квартиры и дома страхуют реже, чем в среднем по России, и это при том, что наш регион в значительной степени подвержен подтоплениям и лесным пожарам. В Челябинске, Сургуте и Нижневартовске свое жилье защищают по 8 процентов жителей, в Уфе, Кургане и Стерлитамаке – по 7 процентов, в Магнитогорске – 6 процентов, в Нижнем Тагиле – 5 процентов. Полис «Сбербанк страхования» по программе «Защита дома +» можно приобрести во всех отделениях Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, причём в Сбербанк Онлайн до 28 марта 2021 года полис можно оформить со скидкой 25 процентов.

Страховой полис покрывает самые распространённые риски, которым может подвергаться жильё: заливы, пожары, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, ответственность перед соседями. Последний риск особенно актуален, поскольку в последний год россияне активно взялись за ремонты своих квартир. 7,2 процента участников исследования «Сбербанк страхования» говорят, что их соседи недавно делали ремонт, и каждому пятому из них это доставляло те или иные неудобства. Страховка также может защитить квартиру от последствий аварий общедомовых инженерных коммуникаций.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

– По данным Центробанка, на аварии систем отопления, водопровода и канализации приходится 20 процентов от общего количества выплат по страхованию квартир и домов граждан. «Сбербанк страхование» за 2020 год урегулировала 10,7 тысячи страховых случаев по программе «Защита дома +» и ипотечному страхованию и выплатила клиентам 1 миллиард рублей.

Для максимального сокращения срока выплат по наиболее распространённым страховым случаям в программе «Защита дома +» от «Сбербанк страхования» действует программа упрощённой процедуры сбора и подачи документов «Зелёный коридор», по которой сроки урегулирования не превышают 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение СберОсмотр.

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