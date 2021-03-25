Каждая седьмая бизнес-карта Сбера в Тюменской области открыта без пластика. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало предпринимателям и юридическим лицам более 16 тысяч бизнес-карт. Каждая седьмая карта была оформлена клиентами в цифровом формате, без применения пластика.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Бизнес-карта от Сбера – это не только удобный платежный инструмент для наших корпоративных клиентов, но и помощник в бизнесе, который благодаря программе «Бизнес-кешбэк» позволяет копить баллы за любые расчёты и тем самым зарабатывать. При накоплении 3000 баллов их можно конвертировать в рубли в личном кабинете по курсу «один балл = один рубль РФ». Клиенты, которые проявляют осознанное потребление, оформляют цифровые карты, тем самым отказываясь от использования пластика. Сбер реализовал такую возможность, так как забота об окружающей среде является важнейшей ценностью нашей компании.

Цифровая бизнес-карта оформляется в системе «СберБизнес» без посещения офиса банка. После активации владельцу приходит СМС с реквизитами, и он может сразу начать пользоваться картой. Для этого необходим смартфон, «умные» часы или любое другое устройство с поддержкой технологии NFC.

Напомним, что у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц есть возможность получить повышенные бонусы в размере 10% от покупок по дебетовым бизнес-картам Visa, открытым до 31 марта. Карта может быть цифровой, классической, премиальной или моментальной. Для участия в акции необходимо до 15 апреля подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» и совершить покупки на сумму не менее 30 тысяч рублей. Поощрение начисляется по итогам акции до 31 мая включительно в рамках призового фонда, который составляет 25 млн рублей.

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