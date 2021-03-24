В Тюмени нарушитель закинул в машину сотрудников ГИБДД деньги. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 49-летний мужчина пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Однако из этого у него ничего не вышло – полицейские не оценили поступок и вызвали следователей.

Инцидент произошел на улице Газовиков, где инспекторы полка ДПС остановили «Хундай Солярис», водитель которого развернулся через двойную сплошную. Мужчина молча закинул через форточку деньги на переднее сиденье патрульного автомобиля.

– На вопрос полицейского: «Что это?» ответил: «Чтоб не писать». За последние три года его более тридцати раз привлекали к ответственности за превышение скорости и неуплату штрафов, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В этом году 19 водителей попытались дать взятки сотрудникам ГИБДД. На них возбудили уголовные дела. Полицейские предупреждают об ответственности за дачу взятки.