Житель Тюмени покинул город с золотом сожительницы

Тюменец похитил золото у сожительницы и уехал из города. Фото: Ольга Крыльцова

В один из отделов полиции города Тюмени поступило заявление от 44-летней местной жительницы о том, что у нее украли золотые изделия. Женщина пояснила следователю, что сожитель, воспользовавшись ее отсутствием, похитил из ящика несколько украшений, после чего скрылся и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее судимый неработающий местный житель. Они задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции.

– В ходе допроса мужчина пояснил, что украл ювелирные изделия из-за сложного материального положения, сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды, после чего покинул город. Сумма ущерба составила 53 000 рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом ОП № 4 возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленник задержан.