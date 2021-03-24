В Тюмени большегрузы вывозят снег в лес и поля. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени «за руку» поймали безответственных возчиков снега, которые вываливали его в лесах и полях. Нарушителей зафиксировали фотоловушки.

– Специалисты управы ВАО наблюдают за машинами со снегом и, если они сворачивают, например, в лес, а не в сторону полигона, то следуют за ними. Видя запрещенную выгрузку, проводят видеосъемку, делают фотографии. Когда водитель самосвала не останавливается и на него не удается составить административный протокол, специалисты управы выявляют владельцев грузового автотранспорта через ГИБДД, – рассказал директор Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Иван Богданов.

По его словам, в настоящее время в административную комиссию готовятся 15 материалов. На беседу с руководителем управы Восточного округа уже были вызваны представители двух управляющих организаций. Им рассказали об ответственности за вредителей-подрядчиков и о риске получить штраф 200 тысяч рублей.