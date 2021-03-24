Тюменская область присоединится к созданию компьютерной игры «Тобол». Фото из "Инстаграм" Андрея Пантелеева.

Тюменская область присоединится к созданию компьютерной игры «Тобол». Об этом на своей страничке в «Инстаграм» сообщил замгубернатора региона Андрей Пантелеев. Он встретился с продюсером одноименного фильма Олегом Урушевым.

– В ходе совещания были достигнуты договорённости по вхождению региона в новый проект по созданию компьютерной игры «Тобол». Вместе с идей запуска игры задумано создать и сеть 3Д школ. В таких школах юных тюменцев будут обучать основам компьютерной графики и созданию анимации. Занятия планируется организовать на базе IT-лабораторий в существующих образовательных организациях. Запустим их уже в сентябре этого года, – рассказал Пантелеев.

Заместитель главы региона попросил делиться идеями по развитию креативных индустрий и созданию творческой среды в регионе: «Буду рад нестандартным решениям и креативному подходу к общему делу».