Число жертв коронавируса в Тюменской области увеличилось на пять человек

Число жертв коронавируса в Тюменской области прибавилось на пять человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число жертв коронавируса в Тюменской области прибавилось на пять человек. Им было от 37 до 78 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались пять человек: мужчина, 75 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 62 года от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней интерстициальной субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 78 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней интерстициальной субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 37 лет от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 74 года от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 358 пациентов с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 67 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 33 167), 67 человек выздоровели (за весь период – 31 227), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 670 человек остаются под медицинским наблюдением, 619 человек находится на перевахтовке.