В Тюмени пройдет мастер-класс известного бизнесмена Владимира Моженкова. Фото предоставлено "КП".

На предстоящей неделе, 29 и 30 марта, в Тюмени пройдет мастер-класс известного бизнесмена и спикера Владимира Моженкова.

Владимир является успешным российским предпринимателем, которому удалось создать бизнес, развить, систематизировать его и стать лучшим менеджером в Европе. Владимир по праву считается бизнес-архитектором и бизнес-экспертом.

В рамках авторских мастер-классов Владимир рассказывает о том, что делал, как делал и что приносило сверхрезультат. Участники получат инструменты, подходы, формулы, выводы, которые действительно работают в российских реалиях.

На сегодняшний день Владимир – один из тех, кто готов открыто делиться своими управленческими прорывными «секретами». Тысячи руководителей уже воспользовались проверенными наработками и добились своих больших целей.

29 марта: 12 ключей менеджмента или… «Как быть на коне»

30 марта: 15 ежедневных шагов руководителя

Подробности на сайте мероприятия mozhenkov2021.ru