Во время ремонта дорог в Тюменской области применят новые технологии Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Более 140 километров дорог отремонтируют в Тюменской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства региона, по традиции дорожный сезон стартует в середине апреля, когда на улице установится положительная температура.

А ещё в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2021 году при дорожном ремонте будут применять новые технологии, которые включены в реестр, утвержденный Минтрансом России. А именно стабилизирующие добавки в асфальтобетон и геосинтетические материалы. Предварительно, их применят на 14 объектах.

По мнению заместителя начальника ГУС Тюменской области Андрея Чистякова, при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо уделять внимание не только качеству проводимого дорожного ремонта.

– Необходимо менять подход к выбору строительных материалов, чтобы решать проблему износа дорожного полотна, увеличивать сроки его службы, – отметил Андрей Чистков.

КСТАТИ

В Реестре новых технологий и материалов дорожной отрасли Минтранса России сейчас 359 технологий и 243 инновационные конструкции. В их числе светодиодное освещение, системы управления освещением, антикоррозионная защита и изоляция, лакокрасочные покрытия, присадки в асфальтобетон, дорожные ограждения. Он открыт к использованию в 2020 году.