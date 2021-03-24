Тюменские хирурги делают ювелирные операции по восстановлению челюсти Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Двух пациентов со второй и третьей стадиями рака челюсти спасли хирурги медицинского города за прошедший квартал, благодаря сложной, филигранной технологии в сочетании с современными возможностями 3D-печати. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, рак челюсти встречается не так часто, но он всегда разрушает пораженную часть.

Даже прочные костные структуры сдаются под натиском злокачественного процесса, доставляя мучения пациентам. Раньше места пораженного участка занимали титановые пластины, но они часто воспринимались организмом как инородное тело, отторгались или прорезывались сквозь мягкие ткани. А с конца 2020 года в онкологическом отделении № 2 под руководством заведующей Юлии Шубиной поражённую раком челюсть восстанавливают материалом собственной кости пациента.

По её словам, челюстной протез хирурги делают из участка малоберцовой кости, который берут у пациента вместе с мышцами, кожей и сосудами. Несколько дней после операции пациент ходит с тростью. Когда кость нарастет, такая опора становится ненужной.

– На глаз точную копию участка челюсти не создать – прямой участок кости необходимо превратить в углы и изгибы, а множественные подпилы несут опасность повреждения сосудов и тканей. Поэтому мы идём в ногу со временем и воссоздаём будущую челюсть пациента на 3D-принтере. Это сложная процедура, при которой учитываются физиологические особенности как челюсти, так и малоберцовой кости пациента, – рассказывает Юлия Шубина.

Затем по трехмерному титановому шаблону протез собирают из кости пациента. Он точно повторяет контуры и функций здоровой челюсти. Затем его имплантируют вместе с титановым шаблоном и запускают кровоток.

Такую операцию делает одна бригада из 4 – 6 человек в один этап.