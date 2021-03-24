Чему локдаун научил бизнес и тюменцев обсудят на круглом столе. Фото: Тюмень - наш дом

Редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» –Тюмень» проведут круглый стол, посвященный годовщине объявления режима самоизоляции в регионе. На совместной площадке в рамках проекта «Говорим о важном» эксперты обсудят, чему локдаун научил бизнес и тюменцев.

Во встрече примут участие:

– Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области;

– Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»;

– Юлия Левина, инструктор по йоге фитнес-центра Light-FITNESS.

Эксперты расскажут, насколько чаще тюменцы стали пользоваться всевозможными интернет-ресурсами, почему формат «домашних тренировок» по-прежнему остается востребованным и как поменялось отношение к медицине и врачам в обществе. Во время эфира прозвучат ответы на самые интересные вопросы из комментариев.

Прямой эфир пройдет 25 марта в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 14 часов.