Помогут бананы. Тюменцам рассказали, как взбодриться весной

Тюменцам рассказали, как взбодриться весной. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как взбодриться, ведь весной многие ощущают упадок сил. Спойлер: можно обойтись без кофе.

– Отличным источником энергии являются бананы. Эти яркие желтые батарейки содержат в себе много магния и особенно калия – макроэлемента, крайне важного для нормального функционирования всего организма. Витамины E, C и B6 также необходимы, как и макроэлементы, – они регулируют клеточное деление и обмен веществ. В бананах есть и клетчатка. Тем, кто хочет похудеть, советуем есть не больше 1-2 фруктов в первой половине дня, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Помогут стать бодрее и яйца. Они содержат железо, белки и холин (витамин группы В) – все эти вещества необходимы для активной работы мозга. Кроме того, белок помогает нарастить мышечную массу. А она, в свою очередь, поддерживает здоровый метаболизм и способствует эффективному энергообмену.

Белок содержится и в орехах. В них его почти столько же, сколько в постном мясе. Если же хотите еще больше энергии, то употребляйте цитрусовые. Они способны заставить наш организм ощутить бодрость двумя способами. Важный источник бодрости – вода. Она не то чтобы продукт, но все же находится на самом важном месте в нашем питании.