Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 марта 2021 года увеличилось на 67 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 67 и составило 33 167 человек.

За последние сутки в России выявлен 8 861 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 10 355 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 483 471 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 219 летальных исходов, выздоровели 4 098 400 человек.