В Тюменской области в пожаре погибла многодетная мать. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области в пожаре погибла многодетная мать. Трагедия произошла днем 22 марта в деревне Черная Упоровского района в частном доме с печным отоплением.

– Отца с ожогами рук и грудной клетки доставили больницу. Дети 2007, 2010 и 2012 годов рождения не пострадали. Причина пожара устанавливается. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Упоровского района, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокурор региона Владислав Московских поручил провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.