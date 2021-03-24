В Тюменской области полторы тысячи человек больны туберкулезом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области 1 501 человек болен туберкулезом. Показатели заболеваемости снизились за последние несколько лет, как и смертность от этого недуга.

Сегодня в регионе стартовал традиционный месячник по борьбе с туберкулезом «Здоровые легкие», который продлится до 23 апреля. Местные жители смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование, а также получить информацию о способах профилактики, диагностики и лечения.

Так, пройти бесплатное исследование можно в передвижном флюорографическом кабинете, который будет работать на площади у ТЦ «Кристалл» 27 марта, 3, 10 и 17 апреля с 11.00 до 16.00, а также в Областном противотуберкулёзном диспансере. Дни открытых дверей состоятся 27 марта, 3, 10 и 17 апреля с 9.00 до 13.00.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, на протяжении всего месячника борьбы с туберкулёзом для населения работает «горячая линия» по номеру телефона 8(3452) 42-24-98. Специалисты консультируют в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Также организована работа виртуального кабинета «врача-фтизиатра» на интернет-портале takzdorovo-to.ru.