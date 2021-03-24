Мошенники обманом похитили пенсию 86-летней жительницы Ишима. Фото: Ольга Крыльцова

В ишимский отдел полиции поступило заявление от 86-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее обманули мошенники и украли пенсию.

Вечером ей поступил звонок. Мужчина представился внуком и пояснил, что совершил ДТП, в результате которого пострадала девушка. Чтобы уладить ситуацию, нужно 30 тысяч рублей. Потерпевшая поддалась панике и согласилась передать деньги.

– Через несколько минут к дому женщины подъехал автомобиль, водителю которого потерпевшая передала деньги. Машина уехала в неизвестном направлении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стажи правопорядка устанавливают лиц, причастных к преступлению. Следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество».