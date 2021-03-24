Жителя Тюмени оштрафовали на тысячу рублей за экстремистские аудиозаписи. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени оштрафовали 25-летнего мужчину за массовое распространение экстремистских материалов. В феврале 2021 года молодой человек на своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» разместил запрещенные аудиозаписи и открыл к ним доступ всем пользователям интернета.

– В соответствии с решениями Гусевского городского суда Калининградской области от 18 апреля 2017 и Советского районного суда города Брянска от 7 сентября 2020 эти аудиоматериалы были признаны экстремистскими и включены в Федеральный список экстремистских материалов, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве возбудили административное дело, суд тюменца признал виновным. Мужчину оштрафовали на тысячу рублей.