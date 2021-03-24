Житель Тюмени потерял дорогую иномарку из-за детей. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени 33-летний мужчина лишился «Крайслера», который у него забрали из-за долга по алиментам. Горожанин задолжал двум несовершеннолетним сыновьям более 600 тысяч рублей.

– Отец оплачивал алименты от случая к случаю и не в полном объеме, он не работает, банковские карты пусты. Однако в собственности есть дорогой автомобиль. В отношении транспортного средства было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, а затем выставлено требование предоставить Chrysler для ареста, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Сотрудники ведомства нашли авто, составили акт описи-ареста, после чего машину отправили на спецстоянку. Транспортное средство не смогли продать, и его отдали экс-жене должника.

Бывшая супруга тюменца приняла иномарку в счет погашения долга. Текущие выплаты будут удерживаться из его заработной платы – после изъятия автомобиля мужчина все же устроился на работу.