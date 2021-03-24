Пострадали девять детей: прокурор назначил проверки по факту ДТП в Тюмени. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверки по фактам дорожно-транспортных происшествий с участием детей. За один лишь вчерашний день в авариях пострадали девять детей.

Так, вечером на пересечении улиц Дружбы и Алебашевской столкнулись сразу три автомобиля. В одном из них ехали три мальчика – 9, 10 и 13 лет. Они возвращались на такси домой из торгового центра.

Днем у дома № 11 на улице Орджоникидзе сбили шестилетнего мальчика, у дома № 177 на Щербакова – 12-летнюю девочку. Они перебегали дорогу вне пешеходных переходов. Госпитализировать их не стали, медицинская помощь оказана на месте.

– 23 марта в дорожных инцидентах пострадали девять детей, из них пять были пассажирами, четыре – пешеходами. Прокурору Тюмени и Ишимскому межрайонному прокурору поручено провести проверки исполнения законодательства о профилактике ДТП, безопасности дорожного движения и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в ведомстве.