Жительница Ялуторовска перевела мошеннику, обещавшему легкий заработок, 53 тысячи рублей

Жительница Ялуторовска перевела мошеннику, обещавшего легкий заработок, 53 тысячи рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел ялуторовской полиции в конце прошлого года обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Материальный ущерб, причинённый горожанке, составил более 53 тысяч рублей.

Со слов заявительницы, в социальной сети она нашла объявление о быстром заработке. Связавшись с работодателем, 22-летняя девушка познакомилась с условиями получения пассивного заработка. Ей необходимо было перечислить деньги на указанный счет, а через некоторое время она должна получить их в удвоенном размере. Свои деньги она перевела, но обратно ей их никто не вернул.

– Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался несудимый безработный житель города Менделеевск Республики Татарстан. На допросе 32-летний мужчина признал свою вину. Он пояснил, что под чужим именем создал аккаунт в соцсети, где предложил быстро заработать на ставках. Присвоенные деньги молодой ялуторовчанки мужчина потратил на личные нужды, а также делал ставки на спортивные игры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.