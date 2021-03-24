В Тюмени в массовой аварии с участием такси пострадали три ребенка. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В заречной части Тюмени накануне, 23 марта, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В одиннадцатом часу вечера на пересечении улиц Дружбы и Алебашевской столкнулись три автомобиля – Hyundai, Skoda и Mercedes.

– По предварительной информации, 27-летняя водитель Skoda проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Hyundai. После столкновения одну из машин отбросило на Mercedes, – рассказали подробности дорожного инцидента в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей – 9, 10 и 13 лет. Они ехали на такси домой из торгового центра и были пристегнуты. Также отмечается, что в ДТП пострадали пассажир Skoda и водитель Hyundai.