Погода на 25 марта в Тюмени: ночной снег ослабнет утром

В Тюмени ночной снег ослабнет утром. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 марта, в Тюмени хмурое утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится.

Температура воздуха ночью будет минус 1 – 2 градуса, днем – плюс 2 – 3. Вечером столбики термометров покажут +1. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. В народе этот день называют Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню активно сходит снежный покров, почва полностью оттаивает. С этого дня уже можно сеять редис. В старину заметили: если 25 марта туман, то будет большой урожай льна и конопли.