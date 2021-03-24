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Происшествия24 марта 2021 8:38

На улице Парфенова в Тюмени сбили двух школьниц

Обстоятельства ДТП выясняются
Сергей Швецов
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На улице Парфенова в Тюмени сбили двух школьниц.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Парфенова, 28 в Тюмени накануне, 23 марта, водитель на «Фольксвагене» неподалеку от здания школы сбил двух десятилетних девочек.

– Подружки направлялись в парк гулять и перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Обе четвероклассницы получили повреждения. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Водитель пояснил, что не успел остановиться, так как девочки появились на проезжей части из-за проезжавшего мусоровоза, ограничившего ему обзор.

В ведомстве призвали беречь детей: «Дети могут быть невнимательны на дороге, об этом должны помнить родители».

ДТПДТП в Тюмени и Тюменской области