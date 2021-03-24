Тюменцам объяснят, легко ли быть стартапером и на чем заработать деньги новичку-программисту. Фото предоставлено "КП".

Второй блок бесплатного онлайн-курса мастер-классов «Твоё будущее» пройдёт 28 марта с 11.00 до 13.00 и будет посвящён тем, кто хочет первый раз открыть своё дело, и тем, кто собирается связать своё профессиональной будущее с программированием и IT.

– К сожалению, эпидемиологическая ситуация прошлого года не позволила нам провести мотивационный форум для подростков Rocket Forum оффлайн, с мастер-классами и тренингами, как это было в 2019 году, – рассказывает организатор обучающего курса, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – В ноябре 2020 года в онлайн-формате мы встретились с нашими участниками только на лекционной площадке. Но практических вопросов к гостям было очень много. И тогда мы решили организовать целый онлайн-курс мастер-классов «Твоё будущее». Статистика просмотров первой трансляции курса и то количество вопросов, которое мы получили, подтверждают, что темы актуальны и востребованы в подростковой среде. Уверена, что интерес к курсу будет расти с каждой трансляцией!

28 марта в 11.00 Гаранина Полина

Директор коммуникационного агентства «Пионер» расскажет, что убивает start-up и как этому помешать. Полина ответит на вопросы:

– Легко ли быть стартапером?

– Что убивает молодой бизнес, а что делает его сильнее?

– Три волшебных формулы, которые спасут и в бизнесе, и в личной жизни.

Фото предоставлено "КП".

Во второй части обучающего семинара, с 12.00 Томилов Алексей, сооснователь и технический директор Rebrandy.co, познакомит всех с профессиональными отраслями ИТ-индустрии и расскажет про актуальность этой профессии, заострив внимание на таких вопросах, как: не перенасыщен ли рынок; с чего начать, если хотите стать программистами; обзор популярных языков программирования; перспективы карьерного роста в профессии; зачем программистам умение общаться; на что обратить внимание при обучении; на чем заработать деньги новичку и др.

Фото предоставлено "КП".

Трансляция будет доступна по ссылке:

https://www.detkityumen.ru/future/

Там же можно ознакомиться с записью первого блока лекций, которые были посвящены финансовой грамотности подростков и грамотному составлению резюме.