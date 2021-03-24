В Тюмени ученики и учителя попадут на бесплатную консультацию к остеопату. Фото: trendingus.com.

Тюменские ученики и учителя попадут на бесплатную консультацию к остеопату на весенних каникулах. Это время – отличный повод проверить здоровье всем учащимся города и их учителям. Также преподавателям абсолютно всех форм обучения предлагают пройти бесплатную консультацию врача-остеопата.

Отметим, что в клинике есть уникальная остеопатическая система профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Все врачи – признанные специалисты с многолетним опытом.

С 25 по 31 марта включительно можно записаться на первичную консультацию к определенным докторам. Опытный врач проведет осмотр, ответит на все ваши вопросы, расскажет, как справиться с той или иной проблемой и даст профессиональные советы.

Добавим, что попасть на бесплатную консультацию к остеопату просто – нужно лишь перейти по ссылке и оставить контакт для связи. Администратор медицинского центра «Остео» свяжется с вами и запишет на удобные дату и время.

Лицензия ЛО-72-01-003426 от 13.08.2020 г.