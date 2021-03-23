Театральная неделя «Тюменская весна-2021» стартует с 25 марта Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

На сценических площадках Тюменского концертно-театрального объединения с 25 по 31 марта пройдет театральная неделя «Тюменская весна – 2021». По данным ТКТО, мероприятие посвящено сразу двум праздникам – Дню работника культуры (25 марта) и Всемирному дню театра (27 марта). Зрителям предлагают познакомиться и с новыми постановками этого сезона, и с любимыми зрителями спектаклями.

Торжественная часть «Тюменской весны-2021» состоится 25 марта в Тюменском Большом драматическом театре. Там же будут прямые включения с поздравлениями из Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова и Тюменского театра кукол. В этот день в ТБДТ покажут спектакль «Иванов», а в Тюменском театре кукол для ребят покажут постановку «Солнышко и снежные человечки».

В этот же день в Тобольском драматическом театре покажут спектакль «Медведь», который входит в туристический «Императорский маршрут» с 2019 года.