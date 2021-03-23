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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 21:46

В учреждениях соцобслуживания Тюменской области продолжается вакцинация

На 15 марта привито почти 1,5 тысячи человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В учреждениях соцобслуживания Тюменской области продолжается вакцинация

Фото: Татьяна Коркина

Около тысячи сотрудников и более 370 проживающих в учреждениях социального обслуживания прошли первый этап вакцинации против коронавируса. Из них ревакцинацию прошли более 400 сотрудников и более 250 проживающих. Такие данные на 15 марта 2021 года опубликовал департамент социального развития Тюменской области. По данным ведомства, прививки ставят во всех организациях соцобслуживания, включая дома-интернаты и комплексные центры соцобслуживания.

По словам начальника управления регионального департамента социального развития Гульнары Байматовой, вакцинация сотрудников и проживающих проводится строго после предварительного осмотра врачом поликлиники и при отсутствии медицинских противопоказаний.

- Активнее всего вакцинация идет в Винзилинском психоневрологическим интернате (Тюменский район), Щучинском психоневрологическом интернате (Заводоуковск) и Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Вакцинация продолжается, - отметила Гульнара Байматова.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», с апреля 2020 года организации соцобслуживания работают в режиме полной изоляции. Сотрудники постоянно живут на территории учреждения в течение всей 14-дневной смены. Перед каждой сменой сотрудники обязательно проходят тестирование на коронавирус. Вакцинация позволит перевести работу учреждений соцобслуживания в обычный режим и обеспечить личные встречи проживающих с родственниками и близкими людьми.

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