В тобольской Областной больнице №3 начал работать новый компьютерный томограф Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новый аппарат компьютерной томографии начал работать в центральной поликлинике тобольской Областной больницы №3. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, его установили в дополнение к уже существующему в здании стационара. Благодаря новому оборудованию потоки пациентов разделятся.

Томограф позволяет получить изображение беспрецедентного качества и дает широкие возможности интеллектуальной постобработки для анализа сложных клинических случаев. Исследование проводится за минимальный отрезок времени, снимки и их описание направляют в единую базу данных, к которой имеет доступ врач.

Перед тем, как установить новый аппарат последнего поколения, в поликлинике отремонтировали и подготовили со всеми требованиями специально оборудованный кабинет.

Отметим, что исследования на компьютерном томографе проводят по направлениям узких специалистов и в рамках скрининга во время диспансеризации и периодических медосмотров. За день в поликлинике Областной больницы №3 диагностику выполняют порядка 40 пациентам.