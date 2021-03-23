Жительница Тюменской области – в числе победителей Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Участник поискового отряда «Русичи» из Казанского района Тюменской области Кристина Фоминцева вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Навигаторы детства», итоги которого подвели 21 марта. Как сообщили в пресс-службе Тюменского областного поискового центра, конкурс прошел на новые школьные должности по развитию воспитания в образовательной среде.

Открытый конкурс Министерства просвещения РФ и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Участникам нужно было записать видео-эссе о том, как повлиять на воспитание в школе, презентовать портфолио с указанием авторских наработок по воспитанию, пройти тесты и итоговое собеседование. Руководитель ТРОООД «Поисковое движение России» Светлана Власова выступила экспертом конкурса в Тюменской области и провела собеседования с 78-ю участниками конкурса.

Теперь победительница конкурса Кристина Фоминцева станет советником директора по воспитанию и работе с детскими объединениями в новоселезневской школе. Кроме того, она пройдет обучение по программе повышения квалификации «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации».