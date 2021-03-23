В Тюменской области ведут активную работу по профилактике терроризма и экстремизма Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Благодаря совместной работе органов власти и правоохранителей в Тюменской области не допущено террористических актов, экстремистских преступлений и конфликтов на межнациональной и религиозной почве. Об этом заявил губернатор Александр Моор, комментируя итоги совещания по вопросам национальной безопасности в УФО. По данным Оперативного штаба, мероприятие в Ханты-Мансийске провел секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

По словам главы региона, чтобы обеспечить безопасность жителей, правительство Тюменской области будет «держать руку на пульсе», своевременно принимая меры для эффективной профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов.

Как отметил Николай Патрушев, в результате мероприятий на территории УФО предотвращено 2 террористических акта, задержано 25 участников бандформирований, возбуждено 11 уголовных дел в отношении граждан, которые принимали участие в деятельности международных террористических организаций.

- Важным итогом этой работы стало недопущение в 2020 году на территории Уральского федерального округа преступлений террористической направленности, – заключил секретарь Совета Безопасности России.