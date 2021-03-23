Тюменские предприниматели успешно провели переговоры с партнерами из Киргизии Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Четыре предпринимателя из Тюменской области побывали в Киргизии в поисках новых бизнес-партнеров. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимателей, мероприятие состоялось при поддержке Центра поддержки экспорта фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и в поддержку нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участники бизнес-миссии встретились с торговым представительством России в Киргизии и презентовали свою продукцию. Каждый бизнесмен получил рекомендации по наиболее подходящим компаниям для сотрудничества.

Вторая деловая встреча прошла в Торгово-промышленной палате Киргизии. Почти 50 киргизских компаний узнали о преимуществах работы с тюменскими предпринимателями и оценили их продукцию. По итогам бизнес-миссии в Киргизии наши бизнесмены обрели полезные связи и продумали экспортный проект.

По словам учредителя компании ООО «Браст» Раймондса Струпки, уже четыре компании готовы к заключению договора.

- Мы надеемся на долгосрочное взаимовыгодное партнерство, - подчеркнул он.